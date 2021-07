Roma, Bensebaini idea per sostituire Spinazzola ma costa tanto. Più facile Biraghi o Dimarco

Il pesante infortunio subito da Leonardo Spinazzola complica i piani della Roma. Tiahgo Pinto sta cercando di capire come ovviare l'assenza del terzino nella prossima stagione. Bensebaini (Borussia Moenchengladbach) è un’idea ma costa tanto (20 milioni, quelli che vuole anche il Chelsea per Emerson Palmieri), restano in piedi le pista che portano a Dimarco e Biraghi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.