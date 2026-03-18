TMW News Roma-Bologna può valere la stagione. Cremonese, ecco Giampaolo

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tante considerazioni a partire dall'Europa League con il ritorno degli ottavi tra Roma e Bologna. All'Olimpico si parte dall'uno a uno dell'andata e sarà un match di grande significato per l'annata delle due squadre. In collegamento con noi ci sarà Gianluca Presicci con cui analizzeremo la lotta scudetto: l'Inter non appare in formissima ma gli otto punti di vantaggio sul Milan sembrano un buon margine.

Il cambio alla Cremonese

Dopo la pesante sconfitta contro la fiorentina, il club grigiorosso ha deciso di esonerare Davide Nicola. Al suo posto torna Marco Giampaolo. Una mossa quasi inevitabile alla luce di un periodo davvero negativo per la cremonese. Dopo l'ottimo inizio, la squadra è calata vistosamente e nelle ultime quattordici partite il ruolino è stato di undici sconfitte e quattro pareggi.e ora è terzultimia a quattro punti di distanza dalla Fiorentina.

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