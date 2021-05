Roma, c'è l'idea Dimarco per la fascia. Nello stesso ruolo piace anche Dalot

La Roma ha avviato la ricerca per un nuovo esterno sinistro da aggiungere alla rosa. Il primo nome in lista è quello di Dimarco che però l'Inter vorrebbe riportare alla base dopo l'ottima stagione all'Hellas Verona. Altro nome seguito è quello di Dalot, ora in prestito al Milan ma di proprietà del Manchester United. Nel frattempo Calafiori potrebbe essere mandato a farsi le ossa in prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.