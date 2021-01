Roma, caccia aperta al terzino: rebus costo per Montiel, stabile Celik. Torna di moda Frimpong

Caccia a un terzino aperto in casa Roma, col finale tutto da scrivere. Un nome caldo nell’ambiente giallorosso resta quello di Gonzalo Montiel, ma le pretese del River Plate hanno raffreddato le certezze su un affare che sembrava destinato alla fumata bianca. I Millionarios, nomen omen, hanno alzato la posta a 12-13 milioni di euro per il laterale classe ’97: pur sempre meno dei 20 milioni che prevede la sua clausola risolutiva, ma non pochi se si considera che il contratto è in scadenza tra pochi mesi. L’offerta è di 7 milioni, una cifra considerata congrua, anche perché in questo momento il Lione è defilato. Nel borsino delle potenziali alternative resta decisamente basso il nome di Bryan Reynolds, promesso sposo del Benevento con la regia della Juventus. Alla categoria dei giovanissimi appartiene anche Brandon Soppy, 2002 in rampa di lancio del Rennes, che non se ne vorrebbe privare nell’immediato se non per offerte molto convenienti. Stabili le quotazioni di Zeki Celik: il turco classe ’97 del Lille piace eccome. La società francese lo valuta attorno ai 15 milioni di euro: più di Montiel, e non è detto che lo sconto possa arrivare davvero, per quanto in questo caso la Roma (date anche la difesa situazione contrattuale, scadenza 2023) potrebbe salire alle soglie dei 10 milioni. Torna così a rialzarsi l’idea che porta a di Jeremie Frimpong, laterale olandese classe 2000 del Celtic, già sondato dalla dirigenza capitolina nei mesi scorsi e apprezzato anche perché sa giocare sia a destra che a sinistra. È un nome in ascesa, il casting continua a Trigoria.