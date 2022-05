Roma campione, la gioia di Karsdorp: "Penso di essere l'unico olandese felice al momento..."

Rick Karsdorp festeggia la vittoria della Conference League della sua Roma. Il difensore olandese ha parlato a ESPN dopo il successo per 1-0 contro i connazionali del Feyenoord nella finale di Tirana: "Penso di essere l'unico olandese felice adesso. Forse anche mio padre, mio ​​fratello e mia moglie. Ora gioco per la Roma e per la città di Roma e ovviamente sono tutti molto contenti. Lo sono anche io. È stato molto strano affrontare il Feyenoord. Dopo 60 minuti ho improvvisamente avuto dei crampi, poi ho iniziato ad avere problemi all'inguine, probabilmente come conseguenza. Penso che questa sia stata una delle mie peggiori partite di sempre. Ma questo non mi interessa affatto".