Roma, contatto a Milano con l'agente di Zaniolo: primo approccio per il rinnovo

Primo approccio a Milano tra la Roma e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport non è stato ancora affrontato il discorso sul rinnovo di contratto ma c'è stato un primo contatto per capire la strada da seguire, con il club giallorosso che fino a questo momento non ha ancora ricevuto offerte da altri club per il classe 1999.