Roma, contatto con l'entourage di McKennie: chiesto il prestito, la Juve per ora dice no

La Roma si muove per Weston McKennie, secondo il Corriere dello Sport. Nelle scorse ore il general manager Tiago Pinto ha contattato direttamente l'entourage dello statunitense, di rientro alla Juventus dopo i mesi in prestito al Leeds.

Un contatto esplorativo per conoscere la situazione, con la Roma che vorrebbe prelevarlo con la formula del prestito. Eventualità che al momento non scalda i cuori alla Continassa, con la Juventus che ha tutta l'intenzione di provare a cercare una soluzione a titolo definitivo per lui così come per Arthur e Zakaria.