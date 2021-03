Roma, corsa Champions in salita ma con uno Zaniolo in più

vedi letture

La Roma continua a giocare su più tavoli per entrare nella prossima Champions League. Il piano A è il campionato e domani contro il Napoli sarà già uno spareggio visto lo stesso numero di punti tra le due squadre ma con una gara in meno per gli uomini di Gattuso. Il piano B, invece, è l’Europa League: i giallorossi sono rimasti l’unico club italiano ancora in corsa e sulla propria strada troveranno l’Ajax nel doppio confronto dell’8 e 15 aprile. Dovessero volare in semifinale poi ci sarebbe la vincente tra Granada e Manchester United. Insomma, non proprio il lato del tabellone più semplice per Fonseca che intanto si gode l’accesso ai quarti, una prima volta per la Roma da quando la competizione si chiama Europa League. Un rinforzo in più per una corsa Champions che appare decisamente in salita potrebbe arrivare da Nicolò Zaniolo. Giovedì prossimo è schedulato il volo per l’Austria verso la clinica del dottor Fink che a settembre lo ha operato. L’ultimo controllo prima del via libera definitivo per tornare in campo. Se tutto dovesse andare per il verso giusto comincerebbe a lavorare con la Primavera in attesa del ritorno in campo il 10 aprile, quando i ragazzi di Alberto De Rossi affronteranno la Fiorentina. Uno step decisivo per tornare tra i convocati anche di Paulo Fonseca. Giusto in tempo per la gara di ritorno con l’Ajax. Con gli olandesi la chiamata sarebbe più per il morale del ragazzo che per altro. Mentre qualora la Roma arrivasse in semifinale ecco che Zaniolo potrebbe già rientrare nelle turnazioni di Fonseca che a fine aprile avrà bisogno di tutti per la volata Champions. Più complicato per Nicolò lo step dell’Europeo. Le recenti parole del ct Mancini (“lo porteremo se sarà al meglio, senza affrettare i tempi”) somigliano molto a un freno. Il torneo resta comunque un obiettivo del ragazzo, ma non un’ossessione. La carta d’identità gioca a favore di Zaniolo e nel caso in cui non dovesse rientrare nelle scelte dell’Italia non ne farebbe un dramma, pronto a puntare a tutta velocità il Mondiale in Qatar nel 2022.