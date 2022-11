Roma, Cristante deve operarsi allo scafoide della mano sinistra: intervento nei prossimi giorni

vedi letture

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dovrà essere operato allo scafoide della mano sinistra. Il giocatore, che aveva subito una contusione nei minuti finali di Roma-Napoli non si è voluto fermare, ha sempre giocato e via via la situazione è peggiorata, come evidenziato da una risonanza condotta nei giorni scorsi. L'intervento chirurgico verrà effettuato nel corso dei prossimi giorni.