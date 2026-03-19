Roma, Cristante: "Siamo tutti delusi, dobbiamo prendercela solo con noi stessi"
TUTTO mercato WEB
Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna: "Non dovevamo prendere tutti questi gol, eravamo stati bravissimi a recuperarla. Ce la dobbiamo prendere con noi stessi. Siamo tutti delusi di essere usciti, volevamo tutti passare: l'avevamo ripresa e pensavamo di averla interpretata nel modo giusto invece andiamo a casa".
Può esserci anche un problema fisico?
"Può darsi che ci sia più stanchezza nelle gambe, anche se in questo momento della stagione non dovrebbe capitare. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, perché domenica c'è un'altra partita fondamentale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Kean non è sereno: lo spot negativo è per Gattuso. E l’anno scorso a questo punto aveva segnato 20 gol
Serie A
Meglio o peggio per la Serie A? La Roma ora deve centrare la Champions, ma il Bologna può puntare sull’Europa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile