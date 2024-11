Roma, dalla Turchia smentiscono contatti diretti con Montella

La Roma prosegue nella propria ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero dei giorni scorsi di Ivan Juric in seguito alla sconfitta casalinga contro il Bologna di domenica pomeriggio.

I nomi emersi per i giallorossi sono tanti e spaziano dai giovani ai profili di esperienza, sia italiani che esteri. Nelle ultime ore è sembrata prendere sempre più consistenza il profilo di Vincenzo Montella, ex attaccante proprio dei giallorossi ed attuale commissario tecnico della Turchia. Secondo VoceGiallorossa, però, la Federazione Turca ha seccamente smentito l'esistenza di contatti in merito fra il club e l'allenatore.

Dopo l'esonero di Juric, il direttore sportivo Ghisolfi aveva così parlato della scelta: "Siamo rivolti verso il futuro ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine. I prossimi giorni verranno prese decisioni a lungo termine. In questo momento dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Stiamo lavorando e la proprietà sta cercando di uscire da questo momento difficile. Le situazioni come queste possono verificarsi, guarda il Napoli lo scorso anno. Noi siamo impegnati su un progetto a lungo termine. Dobbiamo vincere. La scelta dell'allenatore è molto importante. Sarà condivisa e strategica. Parleremo con la proprietà". Proprio Dan e Ryan Friedkin sono impegnati in prima persona nella decisione, con le tempistiche che però potrebbero dilatarsi ancora per diverse ore.