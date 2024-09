Roma, De Rossi: "Soulé ha fame. Sangaré? Scelta più societaria che mia, ha un futuro"

Intervistato da DAZN, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, si è soffermato su alcuni protagonisti della sua attuale rosa. Cominciando da Soule: "Al primo campionato ha dati incredibili, se guardi è paragonabile ai suoi pari età più forti del mondo. Sui dribbling e sui passaggi chiave li ha pure superati: era facilitato da essere il più importante a Frosinone e dall'avere Di Francesco allenatore. Quando ho preparato Frosinone-Roma ai ragazzi ho detto di stargli addosso che sarebbe diventato un fenomeno. Ho parlato poi con Paredes, con lui stesso, col suo procuratore che conosco da tanti anni. E l'inserimento è stato agevolato dal fatto che sia un bel gruppo e che gli argentini facciano molto famiglia e si coccolino a vicenda. Ha la faccia pulita e gli occhi veraci, che a me piacciono. Ho conosciuto la fame che hanno e la voglia degli argentini, la stessa dimostrata in fase di scelta".

E c'è pure Dovbyk.

"Ha alle spalle stagioni con tantissimi gol, soprattutto l'ultima in un campionato di incredibile livello come lo spagnolo, in una squadra non strutturata per arrivare così in alto. Credo sia importante, sia sul lato realizzativo, che per darci sbocco in profondità alle spalle delle difese avversarie, allungando gli altri, tenendo corti noi e facendoci respirare".

Sangare è una vostra recente scoperta.

"Quando parlo di Buba mi viene il sorriso. Ammetto che è stata una scelta più societaria che mia, non lo conoscevo bene. È un buon giocatore, ho visto un video e pensato che in futuro sarebbe diventato importante. Poi ci lavori e capisci che questo futuro può essere un po' più prossimo. Ha dinamismo, è incredibile, ma lo vedi che è istintivo, devi lavorarci. Però giocherà a calcio in Serie A, a occhi chiusi e senza nessun dubbio".

