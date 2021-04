Roma, Diawara sfida il Sassuolo: "Abbiamo l'obiettivo davanti. E lavoriamo per raggiungerlo"

vedi letture

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara ha parlato a RomaTV prima del match contro il Sassuolo: "Le sconfitte non ci hanno fatto bene ma siamo concentrati, abbiamo l’obiettivo davanti e lavoriamo per raggiungerlo. Io sto bene. Abbiamo preparato bene la partita e speriamo di dare tutto in campo per metterli in difficoltà".