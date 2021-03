Roma, domani si discute il caso Diawara al Collegio di Garanzia del CONI. Ma c'è il rischio rinvio

Alle ore 15:30 di domani l'ex Ministro degli Esteri Franco Frattini presidierà il Collegio di Garanzia del CONI, che dovrà decidere se accogliere o rigettare in maniera definitiva il ricorso della Roma sul caso legato ad Amadou Diawara. A inizio stagione, infatti, il guineano è stato inserito erroneamente nella lista degli Under 22, fatto che ha portato il Giudice Sportivo a decretare il 3-0 a tavolino per l'Hellas Verona. Lo ricorda L'Arena.

Rischio rinvio. La Roma aveva chiesto e ottenuto il dibattito in presenza ma, a causa delle nuove norme anti COVID-19 che saranno in vigore da domani, l'udienza potrebbe slittare. Una decisione vera e propria, però, sarà presa solo domani mattina. In caso, la società è pronta a portare tre testimoni: l'ex segretario Pantaleo Longo (ora proprio all'Hellas Verona), l'ex team manager Gianluca Gombar e anche il delegato della Lega con cui lo stesso Gombar si era interfacciato, a seguito dell'alert inviato per l'errore nella lista.