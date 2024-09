Roma, Dovbyk: "In un nuova squadra serve tempo, ogni gara sto facendo sempre meglio"

L’attaccante della Roma Artem Dovbyk ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro l’Athletic Bilbao pareggiato 1-1 con un suo gol.

Terzo gol in 3 partite: delusione per la rete presa nel finale?

“Chiaramente c’è delusione, come risultato non era quello che volevamo ma continueremo allo stesso modo”.

Inizio un po’ difficile, ma stai crescendo?

“Effettivamente all’inizio c’è stato un po’ di ambientamento. Quando arrivi in una nuova squadra serve un po’ di tempo per trovare il tuo spazio in campo. Mi sto adattando al nuovo allenatore e ogni partita sto facendo sempre meglio”.