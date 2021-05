Roma, dubbi sull'attacco del futuro: Mendes potrebbe proporre André Silva

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in vista della possibile partenza di Dzeko, il procuratore Jorge Mendes, che ha appena portato Mourinho alla Roma, potrebbe proporre ai giallorossi un altro dei suoi pupilli, ovvero André Silva. Ex Milan esploso tra le fila dell'Eintracht Francoforte, potrebbe fare al caso dello Special One in vista della prossima stagione.