Roma, Dzeko diventa l'attaccante di coppa. Chance col Braga far cambiare idea a Fonseca

Tocca a Dzeko. Questa sera contro il Braga tornerà titolare dopo 5 partite in cui era stato escluso dai convocati o lasciato in panchina. Guiderà l’undici giallorosso, ma ancora senza fascia da capitano e con delle gerarchie che ora sembrano decisamente chiare. Il bosniaco è diventato il centravanti di coppa, Mayoral quello di campionato. E pensare che fino a dicembre scorso era esattamente l’opposto visto l’obiettivo dichiarato fin da inizio stagione di rientrare in Champions e dunque con le gare di Serie A più importanti rispetto a quelle di Europa League. Perché è vero che vincendo in coppa si può centrare comunque l’accesso alla prossima Champions, ma a Trigoria ritengono più semplice arrivarci con un piazzamento tra le prime quattro del campionato.

Dunque ora spetterà a Dzeko far cambiare idea a un Fonseca apparso piuttosto irremovibile. Le due mezzore giocate contro Juventus e Udinese, al netto delle dichiarazioni di facciata, sono state ben al di sotto degli standard del bosniaco. L’ultimo gol risale addirittura al 3 gennaio, prima gara del 2021 contro la Sampdoria coincisa anche con la vittoria per 1-0 grazie alla sua rete. Nel post partita a chi chiedeva se ci fosse la possibilità di una sua partenza rispose secco: “Non mi muovo da Roma”, ignaro di cosa sarebbe successo di lì a poco. La sconfitta nel derby, l’eliminazione in Coppa Italia con tanto di litigata furiosa con Fonseca e la conseguente estromissione dalla rosa per le due partite successive. Tutto questo ha portato Dzeko a non segnare nelle ultime 8 partite della Roma, non la striscia più lunga senza gol da quando è nella Capitale, ma tra le prime cinque. Al suo primo anno in giallorosso e in quello dell’avvicendamento tra Di Francesco e Ranieri non trovò il gol addirittura in quindici partite consecutive, totalizzando a fine stagione rispettivamente 10 e 14 gol totali. Oggi è a quota 8 tra campionato e coppa. Si confermasse su questi livelli anche nella seconda parte di stagione sarebbe sugli standard di quella 18-19 quando ne totalizzò 14, ma la speranza di tutti è di provare a cambiare il trend già stasera, provando a ricalcare quella che quattro anni fa fu una serata perfetta. Era l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma giocava in Spagna contro Villarreal e Dzeko segnava una tripletta. Ecco, questo sì sarebbe il miglior modo di cancellare un mese e mezzo infernale, forse il più brutto da quando è arrivato nella Capitale.