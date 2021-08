Roma, Dzeko potrebbe volare direttamente a Milano dalla Croazia per le visite con l'Inter

Edin Dzeko potrebbe non passare da Roma al rientro dal breve break che sta passando a Dubrovnik in Croazia dopo l'ultima amichevole. Secondo Gazzetta.it, il giocatore potrebbe volare direttamente a Milano per effettuare le visite e firmare con l'Inter visto che i club sono vicini all'accordo e che lui ha già dato l'ok a un biennale. La famiglia, seppur legatissima alla Capitale, dove sono nati i tre figli della punta, questa volta pare pronta a volare in Lombardia, sintomo che a meno di colpi di scena, Dzeko a breve vestirà la maglia nerazzurra.