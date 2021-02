Roma-Dzeko, sarà addio al termine della stagione con un anno di anticipo sulla scadenza

vedi letture

Quale sarà il futuro di Edin Dzeko? Dopo la tregua con Fonseca il bosniaco vuole tornare in forma per aiutare la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, poi a fine stagione si tireranno le somme. Comunque vada a finire, le strade della Roma e di Dzeko sono destinate a salutarsi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del ricco contratto. L'attaccante non rinuncerà a quei 7,5 milioni e l'unica via percorribile sarà quella di trovare un'altra squadra che possa garantirgli ancora quello stipendio. Lo riporta Il Corriere dello Sport.