Roma e Pellegrini avanti insieme. Fissato a fine stagione l'appuntamento per il rinnovo

Una stagione da concludere al meglio e l'Europa League da provare a conquistare, ma non solo. La Roma guarda anche al futuro e blindare i propri gioielli. In programma c'è infatti anche il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. E ora - riporta Sky Sport - c'è anche l'appuntamento: Tiago Pinto e l'agente del centrocampista si vedranno al termine di questa stagione. Ci sono già stati due incontri fra le parti che sono serviti per confermare la volontà comune di andare avanti, a fine stagione la trattativa entrerà nel vivo e si getteranno le basi per un accordo che deve ancora essere strutturato.