Roma, è scontro a distanza Mendes-Raiola per la porta ma Mourinho vuole Lloris

Il ruolo del portiere è uno dei primi nodi da sciogliere in casa Roma, con Mourinho che ha chiesto un portiere affidabile ed esperto per non ritrovarsi come i suoi predecessori. Se da una parte Raiola spinge proponendo Areola di ritorno al PSG dopo l'esperienza in Premier; dall'altra Mendes propone Rui Patricio pronto a lasciare l'Inghilterra. Nel mezzo però, c'è la volontà dello Special One, che tra i due preferisce il terzo, ovvero Hugo Lloris, portiere del Tottenham a cui avrebbe chiesto di seguirlo nella Capitale dopo l'addio agli Spurs. A riportarlo è Tuttosport.