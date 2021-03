Roma, ecco il gol che chiude il discorso: 1-0 sullo Shakhtar, ci pensa Mayoral

vedi letture

Pronti via, a inizio secondo arriva il gol che chiude il discorso. La Roma passa in vantaggio a Kiev: 1-0 sullo Shakhtar, firmato da Borja Mayoral. L’attaccante di coppa dei giallorossi si conferma: azione personale di Karsdorp che sfonda a destra. Scarico basso, Kryvtsov cerca di respingere ma sulla ribattuta corta Mayoral schiaccia di testa. Nulla da fare per Trubin, 1-0 Roma e quarti ipotecati: a questo punto, gli ucraini dovrebbero segnare cinque gol per ribaltare il risultato.