Roma, ennesima emergenza in difesa: Cristante prova a recuperare per il Sassuolo

Sabato contro il Sassuolo la Roma vivrà l'ennesima emergenza in difesa della stagione. Ibanez squalificato, Kumbulla ha riportato una lesione al menisco, Smalling non è al meglio e Cristante ci proverà fino all'ultimo. Bryan, dopo il rientro dal ritiro della nazionale per un fastidio al pube, sta facendo passi da gigante per recuperare. Fra oggi e domani tornerà ad allenarsi con la squadra. Buone notizie invece dal fronte Veretout: il francese ha smaltito la lesione al flessore della coscia destra, con il Sassuolo ci sarà. Lo riporta Il Messaggero.