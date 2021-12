Roma, fastidio all'adduttore destro per Zaniolo: da valutare nei prossimi giorni

Dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo nella sfida tra la Roma e il CKSA Sofia in Bulgaria, Nicolò Zaniolo ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si tratta di un fastidio all'adduttore, con il giocatore che verrà valutato nel corso dei prossimi giorni. Per la gara di lunedì contro lo Spezia non sarebbe comunque a disposizione, a causa della squalifica rimediata in campionato.