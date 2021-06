Roma, Florenzi può essere la chiave per trattare il ritorno di Szczesny con la Juventus

Secondo quanto afferma Tuttosport, la Roma proverà a riportare in giallorosso Szczesny, in uscita dalla Juventus. La chiave potrebbe essere Alessandro Florenzi che rientra dal prestito al PSG e che potrebbe essere inserito nella trattativa con i bianconeri per il portiere polacco. Se dovesse partire l'attuale numero uno, in porta potrebbe arrivare Donnarumma.