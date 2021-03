Roma, Fonseca: "Conosco bene lo Shakthar: è la squadra più forte d'Europa in contropiede"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della roma, parla così alla vigilia della sfida allo Shakthar Donetsk, in conferenza stampa: "Sono sicuro che sarà una gara difficile. Loro sono una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l'Inter. Fanno sempre una buona stagione anche in Europa League. Sono giocatori che amano queste competizioni. Io li conosco bene, ma è una squadra forte. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d'Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza".