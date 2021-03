Roma, Fonseca ha bisogno di un trofeo per restare in giallorosso: decisiva l'Europa League

La sola qualificazione alla prossima Champions League potrebbe non bastare al tecnico della Roma Paulo Fonseca per essere confermato sulla panchina giallorossa anche per la prossima stagione. Per continuare la sua avventura con la Roma, il tecnico portoghese dovrebbe vincere l'Europa League, il cui successo garantisce anche l'accesso alla Champions League. Lo riporta Il Corriere della Sera.