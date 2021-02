Roma, Fonseca: "Il presidente ha una grande voglia di realizzare uno stadio per i nostri tifosi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, mister Paulo Fonseca è stato interpellato anche sul sogno della vecchia e della nuova proprietà di costruire un nuovo stadio per la Roma: "Il presidente ha una grande voglia di realizzare uno stadio per la città e per i tifosi. Ma io faccio l'allenatore, non spetta a me parlare di queste così", le dichiarazioni del tecnico giallorosso.