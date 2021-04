Roma, Fonseca: “In corsa per il 4° posto fino ai KO di marzo. Ora puntiamo sull’Europa League”

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata a ESPN, Paulo Fonseca ha analizzato la stagione della sua Roma, frenata dai tanti infortuni: “È stata una nuova esperienza per me e ovviamente è stato difficile allenare in tutte queste situazioni. Soprattutto gli infortuni sono difficili da gestire, specie se arrivano in momenti chiave come per esempio quello di Miki. Poi c’è da considerare che giochiamo ogni tre giorni: la Serie A è molto dura e stiamo lottando con sette squadre per un posto nelle prime quattro. Eravamo in corsa fino agli ultimi infortuni di marzo, ora questo trofeo per noi è fondamentale”.

Qui tutte le parole di Fonseca.