Roma, Fonseca: "Non mi sono mai sentito a rischio. Il Braga? Sarà estremamente difficile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a O'Jogo, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche del Braga che sfiderà in Europa League. "Giocano un calcio che mi piace, offensivo, gli piace tener palla. Sarà estremamente difficile, poi Sporar e Borja sono giocatori eccellenti. Adesso l'Europa League è una mini Champions, ha tante squadre forti ed è difficile sapere cosa accadrà. Il futuro? Non ho mai sentito il mio posto e la mia posizione in pericolo. Il campionato portoghese? La leadership dello Sporting non arriva per caso, Amorim sta facendo sia un grande campionato ma sta anche facendo crescere giocatori che saranno protagonisti".