Roma, Fonseca risponde alle critiche: "Siamo terzi, eppure sembra che siamo ultimi..."

"E' stato un momento emozionante. Era un'ingiustizia non vincere questa partita perché lo meritavamo. Abbiamo dimostrato che siamo uniti". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'importante vittoria dei giallorossi contro lo Spezia, arrivata per 4-3 nel finale con il gol decisivo di Lorenzo Pellegrini.

Riuscirà a recuperare il rapporto con Dzeko?

"Non ne voglio parlare. Capisco la vostra curiosità, ma non ne voglio parlare più. Quello che conta è quello che abbiamo fatto oggi, è stata una grande vittoria".

Borja Mayoral può essere il centravanti per puntare alla Champions?

"Ha fatto una buona partita in coppa, oggi ha fatto una grande partita. Qui tutti sono titolari. Lui è in un buon momento e mi piace il fatto che oggi abbia fatto 2 gol".

Esagerate le critiche nei suoi confronti?

"Sono focalizzato sulla nostra squadra e sul mio lavoro. E' difficile vedere che si tratta la Roma in maniera diversa. Siamo terzi e sembra che siamo ultimi in classifica. Si parla della Roma, non di Fonseca, e serve più rispetto".

Sui gol sono stati errori dei singoli o di squadra?

"E' un errore di squadra. Io sono il primo a sbagliare quando prendiamo gol, ma credo che le circostanze nelle quali ha segnato lo Spezia sono strane. Loro non hanno mai creato situazioni per segnare 3 gol".