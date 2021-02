Roma, Fonseca ritrova lo Shakhtar in Europa League: "È stato il destino. Bello tornare in Ucraina"

"Giocare contro il mio ex club? È stato il destino". Commenta così Paulo Fonseca, tecnico della Roma,

l’accoppiamento per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. "Sarà un turno difficile - afferma Fonseca ai canali ufficiali del club giallorosso - conosco bene i suoi giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League, hanno vinto due volte contro il Real Madrid, hanno pareggiato contro la formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima”.

Sul suo ritorno in Ucraina: “È bello ritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario. Mi farà piacere rivedere le persone dello Shakhtar, mi farà piacere rivedere un posto – come detto – che mi ha reso felice”.

Su come affrontare il doppio impegno tra andata e ritorno: “Sarà importante farà una buona partita all’andata qui a Roma. Io so che è sempre difficile giocare in Ucraina, in questo caso a Kiev, dovremo fare una buona prestazione all’Olimpico. È una squadra difficile, forte, dovremo stare al 100% nelle due occasioni”.