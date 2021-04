Roma, Fonseca: "Sono sempre sotto esame, io sono focalizzato alla partita con il Manchester"

Dopo il Torino arriva anche la sconfitta in casa del Cagliari per la Roma, ai microfoni di Sky Sport il commento del tecnico giallorosso Paulo Fonseca dopo il secondo ko consecutivo. "Non è stata questione di atteggiamento, la squadra ha reagito bene giocando con intensità ma abbiamo sempre cercato di essere più vicini alla loro area. Se posso fare un paragone con la partita con il Torino penso che la squadra ha dimostrato un altro atteggiamento. Smalling ha fatto una buonissima partita, la squadra è stata sicura con lui ed era importante farlo giocare almeno per un tempo così da averlo con il Manchester".

Chi giocherà tra Smalling e Cristante con il Manchester?

"Vediamo, è una possibilità giocare con entrambi ma vedremo come faremo. Cristante ha giocato sempre in mezzo, Smalling gioca anche lui in mezzo ed uno giocherà sul centrodestra".

Si dice sempre che Fonseca si gioca la riconferma con l'esito dell'Europa League, si sente sempre sotto esame?

"Io sono stato sempre sotto esame, rimango focalizzato sul mio lavoro. E' molto importante questa gara con il Manchester, devo rimanere focalizzato solo alla sfida con il Manchester".

Che partita sarà contro il Manchester?

"La prima cosa che dobbiamo pensare è che non dobbiamo andare solo per difendere, è importante avere la palle e non lasciare loro la costruzione. Vogliamo essere una squadra che difende bene in ogni zona. Non dobbiamo pensare di difendere soltanto".