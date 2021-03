Roma, Friedkin pensa in grande per l'attacco: Icardi e Lacazette gli obiettivi giallorossi

Secondo quanto scritto da La Repubblica, i Friedkin stanno pensando a grandi nomi per l'attacco della Roma del futuro: si pensa a Mauro Icardi, attualmente attaccante del PSG, e ad Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal il prossimo anno. Per adesso questi nomi restano soltanto idee ma si può affermare che la nuova dirigenza ha grandi ambizioni per il club giallorosso.