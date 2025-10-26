Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Roma, Gasperini: "Scudetto? Non penso a niente. Dybala deve pensare a segnare tanto"

Roma, Gasperini: "Scudetto? Non penso a niente. Dybala deve pensare a segnare tanto"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:42Serie A
Antonio Parrotto
Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.03 - È da poco terminata la sfida tra Sassuolo e Roma valida per l'ottava giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, interviene in conferenza stampa dalla sala stampa del Mapei Stadium. Tra poco l'inizio della conferenza con la diretta su questa pagina.

17.31 - Inizia la conferenza.

Roma viva dal punto di vista offensivo con 8 tiri nello specchio. Ha aiutato in tutto questo la scelta tattica con Cristante a supporto di Bailey e Dybala?
"Sono alla ricerca di soluzioni e lo posso fare giocando. Bailey è rientrato la scorsa settimana, Dybala è stato fuori a lungo e sono due giocatori di qualità, poi dopo è entrato Soulé, è entrato Dovbyk, Ferguson aveva un problema alla caviglia, poi ci sono anche tutti gli altri. Noi dobbiamo cercare delle soluzioni a seconda delle partite. Dybala forse poteva stare in campo anche oggi a dimostrazione che i 90 minuti dell'altra sera non gli hanno pesato tanto ma ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì e ho bisogno che siano freschi, quando iniziano a fare 90 minuti per 3-4 partite di fila sono un po' più a rischio. Dobbiamo trovare delle soluzioni lì, un po' a sinistra, per il resto siamo solidi".

Dybala è un attaccante, diceva ieri, e ha fatto un gol da attaccante. El Ayanoui ha corso più di tutti oggi...
"È una sua qualità questa, su quell'aspetto so benissimo quello che può dare El Ayanoui. Dybala è un attaccante straordinario da 15 gol senza rigori, ha dribbling, ha tiro, ha visione di gioco, ha talento, deve pensare di fare la miglior stagione in assoluto in termini di gol, poi con la sua qualità ci aiuta anche a uscire ma penso che lui debba fare tanti gol".

Come si vive il momento da primi in classifica con il Napoli?
"Coi piedi per terra. Siamo soddisfatti, a fine partita eravamo contenti. Nove partite non sono tante ma è un quarto di campionato, un po' di significato comincia ad averlo ma lo viviamo con i piedi piantati per terra, fino a poche ore fa arrivavamo da due sconfitte, in Europa League abbiamo fatto un po' di macello e dobbiamo recuperare, in campionato siamo lì e ora dobbiamo pensare al Parma. Se ci aspettano noi piano piano cerchiamo di porre rimedio a quelle che sono le nostre difficoltà".

Cristante ha fatto tanti ruoli, oggi a tratti trequartista. Come nasce la mossa di oggi su Matic?
"Otto-nove anni fa fece 12-13 gol con me, fece un gol straordinario in questo stadio all'esordio in Europa League con l'Everton, fece più gol di tanti bomber. Lui sa giocare in quella zona, chiaro che sono passati tanti anni, ora è un giocatore di assoluta maturità, conosce il gioco, consce i tempi. Nessun allenatore rinuncia a lui. So che in quella posizione ha fatto bene, non era mia intenzione impiegarlo in quel ruolo fino ad adesso ma oggi ha funzionato e sono contento, poi te ne dicono di tutti i colori, ti dicono fai confusione, ma io devo provare per riuscire a fare qualcosa di meglio".

Grande rendimento in trasferta...
"Noi evidentemente abbiamo delle caratteristiche per fare meglio quando la partita è più aperta, io preferisco giocare sempre con chi fa muro che contro quelli che ti mettono là, quando giochi in casa non puoi impedire agli avversari di venire a fare muro".

In questo momento c'è più margine a livello tattico o tecnico? Pensa allo Scudetto?
"Non penso proprio a niente, non è questo il momento di pensare allo Scudetto. Se siamo questi probabilmente non basta, se riusciamo a crescere c'è un campionato equilibrato con tante squadre forti. Non andiamo in Europa per diritto divino o perché abbiamo lo stadio pieno, bisogna avere la squadra adatta. Speriamo di farlo subito, quest'anno, io non ho tanta voglia di perdere tempo e pensare agli anni successivi ma sicuramente abbiamo dei margini. Questi risultati sono un segnale, io mi agito in panchina perché vorrei fare di più. Sul piano tattico siamo abbastanza evoluti, giochiamo con tre attaccanti, a volte passiamo a 4, a volte spostiamo dei giocatori da destra a sinistra con Wesley che ha fatto una grande partita ed è un ragazzo che sta venendo fuori ed è molto forte, bisogna aspettare nei giudizi sui giovani. Dobbiamo crescere indubbiamente sul piano tecnico, della personalità, del muovere palla, giocare da dietro, ne abbiamo di cose da fare".

Come funzione la collaborazione con Ranieri?
"Non lo vedo mai (ride, ndr). Spero sia contento lui perché ha cambiato vita, lui durante la settimana è presente, mi dice che non viene negli spogliatoi per non creare problemi ma gli ho detto di venire perché non ci sono problemi. È una persona corretta, è sempre vicino alla squadra, poi io ho i miei tempi, spero stia meglio perché ha tanto tempo in più rispetto a prima".

17.43 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Roma, Pellegrini: "Tifosi sono fondamentali per il nostro rendimento". Al Mapei erano... Roma, Pellegrini: "Tifosi sono fondamentali per il nostro rendimento". Al Mapei erano in 7000
Berardi in ospedale, Dybala il bomber di Gasp, il derby dell'Appennino: le top news... Berardi in ospedale, Dybala il bomber di Gasp, il derby dell'Appennino: le top news delle 18
Sassuolo, Idzes: "Peccato, con la Roma potevamo pareggiare. Muric è forte e ci aiuta... Sassuolo, Idzes: "Peccato, con la Roma potevamo pareggiare. Muric è forte e ci aiuta tanto"
Altre notizie Serie A
Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e... Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche... Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"... Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"
Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi" Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi"
Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce... Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"
Roma di nuovo prima grazie a Dybala, la Joya esulta: "Tre punti per continuare in... Roma di nuovo prima grazie a Dybala, la Joya esulta: "Tre punti per continuare in alto"
Torino, Paleari dopo il 2-1 col Genoa: "Dalle vittorie si crea la scintilla per andare... Torino, Paleari dopo il 2-1 col Genoa: "Dalle vittorie si crea la scintilla per andare oltre"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
3 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
4 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
5 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma sfrutta il passo falso delle milanesi, Cagliari 13°
Immagine top news n.2 La Roma risponde al Napoli e aggancia gli azzurri in vetta: Sassuolo battuto 1-0 con Dybala
Immagine top news n.3 Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Immagine top news n.4 Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1
Immagine top news n.5 Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
Immagine top news n.6 Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve
Immagine top news n.7 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
Immagine news Serie A n.2 Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Immagine news Serie A n.3 Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi"
Immagine news Serie A n.5 Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0
Immagine news Serie B n.2 Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Ioannou: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive. A Empoli per vincere"
Immagine news Serie B n.4 Brutto episodio a Catanzaro, un tifoso minaccia un calciatore: identificato e denunciato
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Stadio bellissimo, punto importante. Bortolussi, gol da serie A"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto pesante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Okaka lancia il Ravenna allo scadere. Esordio da dimenticare per Capuano
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Abbiamo provato a vincerla anche in 10. In difesa servono più alternative"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, l'ad Macchia: "Tutta l'area tecnica in discussione. Domani le nostre decisioni"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini punge la piazza: "C'è un'apatia mostruosa, però si vuole andare in B"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati del pomeriggio: l’Ascoli fa suo il derby. Pari Vicenza, bene Catania e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, nelle prossime ore riunione fra Maiuri e la dirigenza. La situazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?