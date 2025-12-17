Marsiglia, De Zerbi potrebbe avere il primo "rinforzo": Traoré quasi pronto a tornare in gruppo

Buone notizie per l’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi. Hamed Junior Traoré, lontano dai campi da gioco dall’estate scorsa, intravede finalmente la luce dopo mesi difficili segnati da infortuni e ricadute. Arrivato dal Bournemouth e apparso per la prima volta con la maglia dell’OM contro il Lione in una prestazione incoraggiante di 86 minuti, il centrocampista offensivo non era più riuscito a trovare continuità a causa di un problema alla coscia destra. Traoré ha vissuto una lunga trafila tra fisioterapia e infermeria, con rientri ripetutamente annunciati in autunno, ma mai concretizzati a causa di ricadute, l’ultima delle quali a inizio novembre.

Secondo La Provence, il lungo tunnel starebbe finalmente per terminare. Con l’avvicinarsi della pausa invernale, successiva all’ultimo incontro di Coppa di Francia contro il Bourg-en-Bresse Péronnas, Traoré sarebbe pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo, dopo un’assenza di oltre tre mesi.

Se i piani proseguiranno senza ulteriori intoppi, l'ex Sassuolo e Napoli punta a ritrovare rapidamente il ritmo partita in vista del Trophée des Champions, in programma l’8 gennaio in Kuwait contro il Paris Saint-Germain. Un ritorno che rappresenterebbe un rinforzo di peso per l’OM, competitivo sia in Ligue 1 che in Champions League, e che potrebbe dare maggiore profondità a centrocampo e imprevedibilità nella trequarti offensiva.