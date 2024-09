Roma, Hermoso: "L'Athletic ha una filosofia ben definita. Pisilli gran bel giocatore"

La Roma è pronta a scendere in campo. Questa sera la squadra di Ivan Juric affronterà l'Athletic Bilbao nella prima giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida difficile ma un avversario che Mario Hermoso conosce molto bene avendolo affrontato in Spagna. Il difensore giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del prossimo impegno europeo:

"Conosciamo tutti l’Athletic Club - ha esordito il centrale arrivato nella Capitale nell'ultima finestra di calciomercato - ha una filosofia ben definita, giocatori che danno tutto per la squadra, difende bene a livello collettivo. Hanno giocatori forti, pronti per i duelli fisici, hanno incorporato giocatori di talento. Vanno affrontati nel modo giusto, dobbiamo pareggiare la loro forza fisica, sarà una partita caratterizzata dai duelli fisici.

Pisilli? Parlando di giocatori giovani, Pisilli forse per il grande pubblico è uno dei meno conosciuti perché non ha ancora una carriera lunga all'attivo. Certamente è un gran bel giocatore, di personalità e che possiede una caratteristica che io reputo fondamentale nel calcio moderno, ovvero non sentire la pressione quando ha la palla tra i piedi. La palla non gli scotta e - ha concluso - secondo me è una di quelle caratteristiche che un giocatore ha e difficilmente può imparare".