Roma, ieri incontro fra Dan e Ryan Friedkin con la famiglia reale del Qatar

vedi letture

Viaggio in Qatar tutt'altro privo di appuntamenti di primo piano per Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma. Come riporta il quotidiano Il Tempo i due nella giornata di ieri sono stati ricevuti da alcuni membri della famiglia reale del Qatar, guidata dall'emiro Tamin bin Hamad Al Thani, da tempo al timone del PSG