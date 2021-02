Roma, il caso Dzeko può esplodere a Trigoria

È un caso irrisolvibile, e manca solo un giorno alla fine del calciomercato, ed Edin Dzeko ha ancora la maglia della Roma. Quantomeno all’apparenza. Perché ci sono meno di dodici ore per evitare una convivenza forzata che potrebbe risultare deleteria per una squadra che le risposte le sta provando a fornire sul campo, e che rischia di trovarsi risucchiata in una tensione devastante per gli interpreti coinvolti. Le speranze legate a ricostruire lo scambio con l’Inter con Sanchez sono ridotte al lumicino, a meno che i nerazzurri non riescano a far uscire un contratto pesante (leggi Pinamonti) nel giro del deadline day. Oggettivamente difficile, così come è complicato pensare ad un rilancio della Juventus. Il rischio concreto per la Roma è quello di tenersi in casa una bomba inesplosa, e soprattutto una società bipartita nella sua anima.