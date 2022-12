Roma, il club accelera per Odriozola: Mourinho vuole l'ex Fiorentina al posto di Karsdorp

vedi letture

La Roma accelera per Alvaro Odriozola. Il terzino destro del Real Madrid è il prescelto numero uno di Jose Mourinho per prendere il posto di Rick Karsdorp, in uscita dopo le note vicende. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso ha già avviato i contatti con gli iberici, con il giocatore che può arrivare con la formula del prestito.