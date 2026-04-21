TMW News Roma, il futuro di Pellegrini. Le emozioni di Mancini a Coverciano

Nel corso del TMW News spazio a tante considerazioni di mercato, sfruttando anche una serie di interviste realizzate al Museo del calcio di Coverciano a margine del premio 'Inside the sport', organizzato da Ussi e Mcl. Tra gli altri ascolteremo le voci del romanista Lorenzo Pellegrini, del milanista Bartesaghi e del cagliaritano Palestra, autentica rivelazione di questa stagione. Ci sarà poi un vero e proprio focus di mercato con Mario Giuffredi, agente di grande esperienza

Le parole di Roberto Mancini

"È un'emozione tornare a Coverciano, ci son cresciuto. Sono venuto qui per la prima volta a 15 anni, fino al campionato d'Europa... È sicuramente un'emozione". L'ex ct azzurro ha parlato così mentre ha ricevuto il premio 'Inside the sport' a Coverciano. E ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale: "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Se avete letto cosa ha detto Kimmich della Germania, l'Italia ha vinto più di loro negli ultimi dieci anni. Qualcosa di buono dunque era stato fatto, la nostra Nazionale avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi. Lo stesso discorso vale poi per le squadre di club. Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi".

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