Roma, il Lipsia vuole tenere Kluivert. Il ds Krosche: "Pianifichiamo la rosa con lui presente"

Secondo Bild in Germania, Patrick Kluivert ha convinto il RB Lipsia a confermarlo in vista della prossima stagione. Il giocatore, arrivato in prestito dalla Roma, potrebbe dunque proseguire l'avventura in Bundesliga. Il ds del club Markus Krosche, ha dichiarato: "Justin ha fatto bene finora nelle partite in cui è stato utilizzato. Stiamo pianificando la rosa per la prossima stagione e Kluivert è uno dei tanti elementi che pensiamo possano costituirla".