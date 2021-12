Roma, il tifo è da podio. E al rientro nuovo sold out con la Juventus

A sei punti dalla zona Champions, ma la Roma, almeno sotto un aspetto, chiude questo 2021 sul podio. La nota bella del girone d’andata, infatti, si chiama pubblico. Sempre presente, nonostante pioggia, freddo, caldo, qualche delusione, tamponi, vaccini e super greenpass. La gara prima di Natale contro la Sampdoria ha fatto registrare il settimo sold out al 75% di stagione che è valso il secondo posto nella classifica speciale della media spettatori a partita dove al primo posto c’è il Milan con 42 mila e subito sotto la Roma con 41. Sul terzo gradino del podio, invece, l’Inter capolista. Un dato che fa ragionare: la squadra sesta in classifica “batte”quella campione d’Italia, nonostante le prestazioni e i risultati non siano sempre stati all’altezza di questo amore incondizionato nei confronti della squadra. Come si spiega tutto questo allora? E’ quello che in gergo da inizio anno viene chiamato “effetto Mou”.

E se appena partita la stagione si traduceva nella voglia della gente di vedere lo Special One in panchina, ora i numeri che la Roma fa registrare sugli spalti sono figli di quell’empatia di cui spesso parla Mourinho. “Dal giorno numero uno che sono arrivato a Roma ho capito che i romanisti sono famiglia e amici per me - ha detto il portoghese nel giorno di Natale in un video di auguri -. Partita dopo partita, sentiamo il vostro rumore, un rumore che ci supporta. Per me è un orgoglio e un onore lavorare con la Roma e lavorare per voi. Grazie di tutto a nome mio e quello dei giocatori. Un supporto fantastico sia all'Olimpico che fuori casa, gli spalti sono sempre esauriti. Il vostro supporto è quello di amici e questo per noi non ha prezzo”. In realtà un prezzo ce l’ha e come per le casse del club che ha quasi incassato un milione a partita (per quelle in casa) e che nel 2022, Covid permettendo, è pronto a da seguito ai numeri dell’anno che sta per chiudersi. La prima partita all’Olimpico poi sarà il 9 gennaio con la Juventus e non c’è nemmeno da chiedersi se ci sarà o meno l’ottavo sold out della stagione.