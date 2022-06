Roma, in programma un incontro tra Pinto e l'agente di Frattesi nei prossimi giorni

Davide Frattesi può davvero tornare alla Roma nel corso di quest'estate. L'operazione, come vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno, è in piedi e l'obiettivo dei giallorossi è quello di riuscire a far scendere il Sassuolo dalle sue richieste.

La prossima settimana nella Capitale è atteso un incontro tra l'uomo-mercato Tiago Pinto e l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso. Possibili dunque nuovi e concreti passi in avanti, ma anche che si definiscano gli ultimi dettagli ormai rimanenti per il rinnovo con la Roma del suo altro assistito Bryan Cristante, anch'esso nell'aria.