tmw Scatto Roma su Frattesi. Trattativa in corso col Sassuolo, tutti i dettagli dell'operazione

La Roma muove concretamente i primi importanti passi per Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista, reduce da una grande stagione fatta di 4 gol e 4 assist nelle 36 presenze in campionato, è il secondo giocatore scelto dai giallorossi dopo Matic per rinforzare il centrocampo di José Mourinho.

Cifre e dettagli dell'operazione

La trattativa fra le due società è in corso, con l'operazione che avrà un costo complessivo compreso fra i 30 ed i 35 milioni di euro. La Roma però non arriverà a pagare questo prezzo per il suo cartellino: in ballo infatti, oltre al 30% sulla rivendita ancora in mano alla Roma (cifra che sarà scontata dal prezzo finale), ci sono pure due contropartite tecniche che il Sassuolo ha individuato in Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. Trattativa in corso e possibili aggiornamenti importanti già nel corso delle prossime ore.