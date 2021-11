Roma, infortunio in nazionale per Kumbulla. Il difensore lascia il ritiro dell'Albania

vedi letture

Infortunio in nazionale per Marash Kumbulla. La federazione albanese ieri ha annunciato che il centrale della Roma ha subito un problema al flessore ed è stato autorizzato dal CT Edy Reja a lasciare il ritiro della nazionale per rientrare a Roma.