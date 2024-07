Roma, interesse per Brobbey per il dopo Lukaku. È reduce da una stagione da 22 gol

Secondo Sky Sport De, per l'attaccante dell'Ajax Bryan Brobbey sono arrivate molte richieste. La Roma sta monitorando la situazione, ma il 22 enne è attratto anche dal giocare in Premier League.

L'attaccante dei lancieri ha un contratto fino al 2027 col club di Amsterdam ma potrebbe lasciare nuovamente l'Olanda con una buona proposta. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha ottenuto questo score: 41 presenze e 22 gol (18 in campionato, 1 nella coppa nazionale, 3 nelle coppe europee).

Bryan Brobbey, nato il 1 febbraio 2002 ad Amsterdam, è un attaccante olandese di origine ghanese in forza all'Ajax. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, ha esordito in prima squadra nel 2020, dimostrando fin da subito il suo potenziale grazie a una combinazione di forza fisica, velocità e abilità nel finalizzare. Brobbey è noto per la sua capacità di tenere palla, dribblare avversari e creare occasioni da gol. Nel 2021, ha firmato con il RB Leipzig, ma è tornato in prestito all'Ajax, dove continua a crescere come uno dei talenti più promettenti del calcio olandese. Durante la stagione 2023/24, ha accumulato 27 presenze, segnando 9 gol e fornendo 5 assist, confermando il suo valore e la sua importanza per la squadra.