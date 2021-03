Roma, Juve e Milan su Icardi. Il PSG lo cederà per confermare Kean e sognare Messi

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano da Parigi. Il Mundo Deportivo sottolinea che il Paris Saint-Germain vorrebbe tenere Moise Kean e renderlo in perno del futuro del club. C'è grande soddisfazione per il rendimento dell'attaccante ex Juventus e per questo potrebbe partire proprio l'argentino. Juventus, Milan e Roma sono le piazze indicate dal giornale catalano per il futuro di Icardi: prima il PSG dovrebbe riscattare Kean, in prestito dall'Everton, ma sembra la direzione scelta anche da Mauricio Pochettino. E per farlo potrebbe far cassa proprio con l'addio di Icardi, indicato dal Mundo Deportivo anche come arma per provare ad arrivare al sogno Lionel Messi.