Roma, Kumbulla: "Come fermare Ronaldo? Lo faremo di reparto"

vedi letture

Ai microfoni di Sky nel pre partita di Juventus-Roma, ha parlato Marash Kumbulla, difensore della Roma: “Noi sopra la Juve? Non mi aspettavo nulla, mi aspettavo solo di aiutare e di vincere più partite possibili. Non ci sono solo io, siamo in undici, lavoriamo di reparto e cercheremo di fermare Ronaldo in questo modo”.