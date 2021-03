Roma, Kumbulla: "Sogno l'Albania al Mondiale. Col patriottismo possiamo colmare il gap"

"Il mio sogno più grande è vedere e giocare per l'Albania al Mondiale", ha detto Marash Kumbulla nell'intervista che ha rilasciato a Sportweek. Poi ha proseguito: "Siamo un paese piccolo. Il traguardo è difficile, ma noi albanesi siamo forti. Siamo patriottici e riusciamo a colmare il gap con il carattere e la voglia di arrivare. Il girone no è facile, ci sono squadre forti come Inghilterra e Polonia. Ma quando entri in campo lo fai solo per vincere. E noi per il nostro Paese puntiamo a vincere ogni gara".